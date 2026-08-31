Київ може змінити роботу метро під час тривог та послабити комендантську годину, але є умова

"На раді оборони міста Києва ухвалили звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Щоб оновити правила і заходи із забезпечення життєдіяльності міста в нинішніх умовах", - зазначив Кличко.

Він пояснив, що ці правила стосуються, зокрема, порядку організації руху столичними мостами під час повітряних тривог, а також послаблення комендантської години в столиці. За умови ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує внести деякі зміни в роботу метрополітену.

"Щоб під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег", - зазначив Кличко.

Окрім цього, Силам оборони та профільним підрозділам КМДА доручили терміново надати пропозиції щодо зняття обмежень для автотранспорту на мостах під час тривог. Кличко нагадав, що наземний комунальний транспорт наразі продовжує курсувати в режимі тривоги.

Коригування комендантської години

Також столична влада пропонує скоригувати режим комендантської години.

"Для ефективної роботи логістики (дозволити рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години). Для того, щоб люди могли дістатися з вокзалів (оскільки потяги, інший міжміський та міжнародний транспорт останнім часом запізнюються і прибувають в комендантську годину)", - йдеться у дописі мера.

Кличко додав, що міськрада підготувала напрацювання щодо зміни алгоритмів роботи бізнесу, деяких медичних і навчальних закладів, а також комунальних установ, які надають послуги киянам.