Киев может изменить работу метро во время тревог и ослабить комендантский час, но есть условие

"На совете обороны города Киева приняли обращение к правительству по поводу действующих в столице изменений в протоколы безопасности. Чтобы обновить правила и меры по обеспечению жизнедеятельности города в нынешних условиях", - отметил Кличко.

Он пояснил, что эти правила касаются, в частности, порядка организации движения по столичным мостам во время воздушных тревог, а также ослабления комендантского часа в столице. При условии принятия новых протоколов безопасности Киев предлагает внести некоторые изменения в работу метрополитена.

"Чтобы во время воздушной тревоги без ограничений работала Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост с левого на правый и с правого на левый берег", - отметил Кличко.

Кроме того, Силам обороны и профильным подразделениям КГГА поручили срочно предоставить предложения по снятию ограничений для автотранспорта на мостах во время тревог. Кличко напомнил, что наземный коммунальный транспорт продолжает курсировать в режиме тревоги.

Корректировка комендантского часа

Также столичные власти предлагают скорректировать режим комендантского часа.

"Для эффективной работы логистики (разрешить движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа). Для того чтобы люди могли добраться с вокзалов (поскольку поезда, другой междугородний и международный транспорт в последнее время опаздывают и прибывают в комендантский час)", - говорится в сообщении мэра.

Кличко добавил, что горсовет подготовил наработки по изменению алгоритмов работы бизнеса, некоторых медицинских и учебных заведений, а также коммунальных учреждений, предоставляющих услуги киевлянам.