Киев может изменить работу метро во время тревог и ослабить комендантский час, но есть условие

Киев предлагает правительству изменить протоколы безопасности в столице, что позволит ослабить комендантский час и открыть движение мостами во время воздушных тревог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
"На совете обороны города Киева приняли обращение к правительству по поводу действующих в столице изменений в протоколы безопасности. Чтобы обновить правила и меры по обеспечению жизнедеятельности города в нынешних условиях", - отметил Кличко.
Он пояснил, что эти правила касаются, в частности, порядка организации движения по столичным мостам во время воздушных тревог, а также ослабления комендантского часа в столице. При условии принятия новых протоколов безопасности Киев предлагает внести некоторые изменения в работу метрополитена.
"Чтобы во время воздушной тревоги без ограничений работала Сырецко-Печерская линия (зеленая ветка). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост с левого на правый и с правого на левый берег", - отметил Кличко.
Кроме того, Силам обороны и профильным подразделениям КГГА поручили срочно предоставить предложения по снятию ограничений для автотранспорта на мостах во время тревог. Кличко напомнил, что наземный коммунальный транспорт продолжает курсировать в режиме тревоги.
Также столичные власти предлагают скорректировать режим комендантского часа.
"Для эффективной работы логистики (разрешить движение транзитного грузового транспорта во время действия комендантского часа). Для того чтобы люди могли добраться с вокзалов (поскольку поезда, другой междугородний и международный транспорт в последнее время опаздывают и прибывают в комендантский час)", - говорится в сообщении мэра.
Кличко добавил, что горсовет подготовил наработки по изменению алгоритмов работы бизнеса, некоторых медицинских и учебных заведений, а также коммунальных учреждений, предоставляющих услуги киевлянам.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский утвердил комплексные планы устойчивости регионов. В то же время Виталия Кличко официально предупредили о персональной ответственности за подготовку Киева к зиме.