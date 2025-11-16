Київ може бути без світла до 5 годин за раз: графіки відключень на 17 листопада

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" заявили, що 17 листопада в Україні продовжать діяти графіки відключень для побутових споживачів. Без електроенергії можуть бути від до чотирьох чергових одночасно, що є гірше, ніж було сьогодні, 16 листопада. Відключення будуть протягом всієї доби.

Варто зазначити, що графіки відсутності електроенергії були посилені після того, як в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворог бив по країні дронами і ракетами, а метою стали енергетичні об'єкти.

Зокрема, в "Центрэнерго" заявили, що це була наймасовіша атака по їх двох ТЕС. В результаті обидві - Зміївська і Трипільська - були зупинені і припинили генерувати електроенергію.