Київ має зробити перший крок через скандал навколо УПА, - Туск

Чого очікує Варшава

Під час пресконференції глава польського уряду зазначив, що отримав кілька сигналів від колишніх та нинішніх українських політиків.

Зокрема, лист із закликом спільно працювати над історичним минулим надійшов від експрезидента України Віктора Ющенка.

За словами Туска, такі зусилля є важливими, щоб минуле не керувало майбутнім, проте Варшава чекає на взаємність.

"Ми очікуємо, що Україна зробить перший крок після цього невдалого рішення президента України Володтмира Зеленського. Було б добре почути дуже чіткий сигнал з Києва. Вони намагаються, але ми все одно хотіли б почути його чітко", - наголосив польський прем'єр.

Через що розгорівся конфлікт

Наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв Незалежному центру спеціальних операцій ССО Збройних сил України почесне звання "Героїв УПА".

Це рішення викликало різку критику серед польських високопосадовців. Українська повстанська армія залишається одним із найгостріших питань у відносинах країн через Волинську трагедію 1943 року, яку Польща визнає геноцидом, тоді як українські історики розглядають її як частину двостороннього конфлікту.

Ситуація загострилася, коли президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. У відповідь український президент уже наступного дня повернув нагороду до Варшави кур'єром.