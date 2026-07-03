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Так далі тривати не може: прем'єр Польщі зробив заяву щодо відносин з Україною

16:45 03.07.2026 Пт
2 хв
Туск закликав Київ до поступок
aimg Валерій Ульяненко
Так далі тривати не може: прем'єр Польщі зробив заяву щодо відносин з Україною Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Польща продовжить підтримувати Україну, проте закликає Київ виявити добру волю для зниження напруженості у двосторонніх відносинах.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskieradio24.

Туск запевнив, що Варшава не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України під час майбутніх переговорів. Водночас він закликав польських урядовців бути обережними у заявах про подальшу фінансову допомогу.

"Україна воює, але Польща несе основне навантаження щодо захисту нашого кордону, водночас вона також захищає європейський кордон від загроз зі сходу, і тому до неї слід ставитися з особливою увагою", - сказав він.

Глава польського уряду зазначив, що вже бачить "сигнали про усвідомлення" українськими політиками шкідливості ескалації, "за яку вони несуть відповідальність".

"Варто шукати шляхи для чесної розмови про минуле і не варто ескалувати цю напруженість", - зауважив Туск.

Так далі тривати не може: прем'єр Польщі зробив заяву щодо відносин з УкраїноюФото: Туск зробив заяву про польсько-українські відносини (інфографіка РБК-Україна)

Він додав, що хороші польсько-українські відносини відповідають взаємним інтересам, але для цього необхідна взаємна добра воля.

"Варшава більше не може бути єдиною, хто постійно демонструє добру волю. Але я б хотів, щоб ця жорстка позиція не супроводжувалася презирством чи ворожістю, бо це ні до чого значущого не приведе", - наголосив польський прем'єр.

Нагадаємо, у Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували рішення президента України Володимира Зеленського подати законопроєкт про створення Національного пантеону. Там назвали цей крок "діями ескалаційного характеру".

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш нещодавно наголосив, що Варшава не підтримає вступ України до ЄС, якщо Київ продовжить вшановувати окремих історичних діячів.

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