Так далі тривати не може: прем'єр Польщі зробив заяву щодо відносин з Україною
Польща продовжить підтримувати Україну, проте закликає Київ виявити добру волю для зниження напруженості у двосторонніх відносинах.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskieradio24.
Туск запевнив, що Варшава не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України під час майбутніх переговорів. Водночас він закликав польських урядовців бути обережними у заявах про подальшу фінансову допомогу.
"Україна воює, але Польща несе основне навантаження щодо захисту нашого кордону, водночас вона також захищає європейський кордон від загроз зі сходу, і тому до неї слід ставитися з особливою увагою", - сказав він.
Глава польського уряду зазначив, що вже бачить "сигнали про усвідомлення" українськими політиками шкідливості ескалації, "за яку вони несуть відповідальність".
"Варто шукати шляхи для чесної розмови про минуле і не варто ескалувати цю напруженість", - зауважив Туск.
Фото: Туск зробив заяву про польсько-українські відносини (інфографіка РБК-Україна)
Він додав, що хороші польсько-українські відносини відповідають взаємним інтересам, але для цього необхідна взаємна добра воля.
"Варшава більше не може бути єдиною, хто постійно демонструє добру волю. Але я б хотів, щоб ця жорстка позиція не супроводжувалася презирством чи ворожістю, бо це ні до чого значущого не приведе", - наголосив польський прем'єр.
Нагадаємо, у Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували рішення президента України Володимира Зеленського подати законопроєкт про створення Національного пантеону. Там назвали цей крок "діями ескалаційного характеру".
Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш нещодавно наголосив, що Варшава не підтримає вступ України до ЄС, якщо Київ продовжить вшановувати окремих історичних діячів.