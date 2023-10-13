Київ ледь не втратив історичну будівлю. Незаконне будівництво дозволили КМДА і Мінкульт, - Шуляк

Захист важливої історичної пам‘ятки, розташованої на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13Б у Києві і відомої як садиба Бубнових, відбувся лише завдяки значному суспільному резонансу. Якби не це, на місці 200-річної будівлі побудували б черговий бізнес-центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, раптовий демонтаж історичної будівлі за цією адресою почали ще влітку, що неабияк шокувало небайдужих до долі міста киян. І лише наприкінці вересня - після обурення громадськості, будинок, збудований ще на початку XIX ст., внесли до переліку об'єктів культурної спадщини столиці, чим ускладнили плани забудовника.

На підтвердження своїх слів голова профільного комітету нагадує, що листом від 04.10.2022 № 11/18/84-22 Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) погодило проектну документації для "Реконструкції з надбудовою нежитлової будівлі для влаштування ділового центру з закладом громадського харчування", розташованого на Набережно-Хрещатицькій, 13Б, тобто за адресою садиби Бубнових. Вже у грудні 2022 року МКІП видало дозвіл забудовнику - компанії "Корпоративні рішення ЛТД" (до 17 серпня 2023 року бенефіціарним власником компанії був Іван Плачков, який у 2008 році входив в п‘ятірку кандидатів в депутати Київради від блоку Віталія Кличко, а потім був депутатом Київради від партії УДАР), на проведення всіх цих робіт.

У КМДА, звісно, не забарились і вже у травні 2023 року зареєстрували генеральний план об'єкта будівництва попри те, що реалізація такого проєкту може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони. Не знати про це в КМДА не могли, пояснила Шуляк, адже за даними того ж МКІП ділянка на Набережно-Хрещатицькій, 13Б перебуває одразу в декількох "охоронних списках":

в межах Центрального історичного ареалу міста;

в межах архітектурної, археологічної охоронних зон;

в межах пам’ятки археології місцевого значення"Культурний Шар Подолу 9-18 ст.";

на території пам’ятки археології місцевого значення - дерев’яного водогону та замощення вулиць;

на території пам’ятки ландшафту і історії місцевого значення "Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра";

на території Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ";

в безпосередній близькості від пам’ятки архітектури, містобудування, науки і техніки місцевого значення "Комплекс Центральної електричної станції (ЦЕС-1)".

"Демонтаж будівлі почали у серпні 2023 року, а будинок внесли у Перелік об'єктів культурної спадщини лише 25 вересня. До цього, як ми бачимо з наданих погоджень, уповноважені органи у сфері охорони культурної спадщини (КМДА та МКІП) не тільки не вживали заходів для захисту історично цінної будівлі, а навпаки погодили проект будівництва, який фактично міг знищити пам’ятку. Тобто, у випадку садиби Бубнових можна говорити про змову забудовника, місцевої влади і посадовця з МКІП, якого, до слова, вже звільнило нове керівництво міністерства", - зауважує Шуляк.

За її словами, на момент, коли КМДА передумала і “вирішила” захистити історичний будинок, йому вже було завдано непоправної шкоди. Тому, щоб подібні історії не повторювались, потрібні повні і публічні реєстри пам’яток, а також їх постійний моніторинг та інвентаризація. Це може та повинна забезпечувати місцева влада. Звісно, якщо вона зацікавлена в збереженні історичного обличчя міста.

"Тільки завдяки цьому вся цінна історична забудова буде отримувати відповідний статус вчасно і не буде знищуватись на наших очах", - зауважила Олена Шуляк.