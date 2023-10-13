Киев чуть не потерял историческое здание. Незаконное строительство разрешили КГГА и Минкульт, - Шуляк

Защита важного исторического памятника, расположенного на улице Набережно-Крещатицкой, 13Б в Киеве и известной как усадьба Бубновых, состоялась только благодаря значительному общественному резонансу. Если бы не это, на месте 200-летнего здания построили очередной бизнес-центр.

По ее словам, внезапный демонтаж исторического здания по этому адресу начали еще летом, что шокировало неравнодушных к судьбе города киевлян. И только в конце сентября - после возмущения общественности, здание, построенное еще в начале XIX в., внесли в перечень объектов культурного наследия столицы, чем усложнили планы застройщика.

В подтверждение своих слов глава профильного комитета напоминает, что письмом от 04.10.2022 № 11/18/84-22 Министерство культуры и информационной политики (МКИП) согласовало проектную документацию для "Реконструкции с надстройкой нежилого здания для устройства делового центра с общепитом" , расположенного на Набережно-Крещатицкой, 13Б, то есть по адресу усадьбы Бубновых. Уже в декабре 2022 года МКИП выдало разрешение застройщику – компании "Корпоративные решения ЛТД" (до 17 августа 2023 года бенефициарным владельцем компании был Иван Плачков, который в 2008 году входил в пятерку кандидатов в депутаты Киевсовета от блока Виталия Кличко. депутатом Киевсовета от партии УДАР), на проведение всех этих работ.

В КГГА, конечно, не заставили себя ждать и уже в мае 2023 года зарегистрировали генеральный план объекта строительства, несмотря на то, что реализация такого проекта может сказаться на состоянии памятников местного значения, их территорий и зон охраны. Не знать об этом в КГГА не могли, пояснила Шуляк, ведь по данным того же МКИП участок на Набережно-Крещатицкой, 13Б находится сразу в нескольких "охранных списках":

в пределах Центрального исторического ареала города;

в пределах архитектурной, археологической охранных зон;

в пределах памятника археологии местного значения "Культурный Слой Подола 9-18 ст.";

на территории памятника археологии местного значения - деревянного водопровода и замощения улиц;

на территории памятки ландшафта и истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепра";

на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев";

в непосредственной близости от памятки архитектуры, градостроительства, науки и техники местного значения "Комплекс Центральной электрической станции (ЦЭС-1)".

"Демонтаж здания начали в августе 2023 года, а дом внесли в Перечень объектов культурного наследия только 25 сентября. До этого, как мы видим по предоставленным согласованиям, уполномоченные органы в сфере охраны культурного наследия (КГГА и МКИП) не только не принимали меры для защиты исторически ценного здания, а наоборот, согласовали проект строительства, который фактически мог уничтожить памятник", - отмечает Шуляк.

По ее словам, на момент, когда КГГА передумала и "решила" защитить исторический дом, ему уже был нанесен непоправимый ущерб. Поэтому чтобы подобные истории не повторялись, нужны полные и публичные реестры памятников, а также их постоянный мониторинг и инвентаризация. Это могут и должны обеспечивать местные власти. Конечно, если он заинтересован в сохранении исторического лица города.

"Только благодаря этому вся ценная историческая застройка будет получать соответствующий статус вовремя и не будет уничтожаться на наших глазах", - отметила Елена Шуляк.