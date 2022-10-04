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Київ до кінця дня накриє злива

Фото: Київ до кінця дня накриє зливу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві до кінця дня 4 жовтня очікується злива. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

значного значення (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також дощі сьогодні очікуються у північних та деяких західних областях. Окрім того, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, у деяких областях України пройдуть дрібні дощі. Температура повітря вдень максимально підніметься до +19 градусів.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

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