Сильний вітер та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні
Сьогодні, 4 жовтня, у деяких областях України пройдуть дрібні та помірні дощі. При цьому температура повітря вдень максимально підніметься до +19 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території дрібні дощі, а у північних областях - помірні опади. Лише на півдні України місцями буде сухо, але хмарно з проясненнями.
Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме в середньому вночі +4 +9 градусів, а вдень +8 +13 градусів. На півдні України вдень до + 14 +19 градусів. На високогір'ї Карпат впродовж доби +1 +5 градусів.
Погода в Києві
У столиці та Київській області сьогодні прогнозується дощ. Вітер південно-східний до 12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +6 +8 градусів, а вдень +10.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.
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