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Сильний вітер та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 07:00
Сильний вітер та дощ: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні в Україні очікується дощ та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 4 жовтня, у деяких областях України пройдуть дрібні та помірні дощі. При цьому температура повітря вдень максимально підніметься до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території дрібні дощі, а у північних областях - помірні опади. Лише на півдні України місцями буде сухо, але хмарно з проясненнями.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме в середньому вночі +4 +9 градусів, а вдень +8 +13 градусів. На півдні України вдень до + 14 +19 градусів. На високогір'ї Карпат впродовж доби +1 +5 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні прогнозується дощ. Вітер південно-східний до 12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +6 +8 градусів, а вдень +10.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

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