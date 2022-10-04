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Киев до конца дня накроет ливень

Фото: Киев до конца дня накроет ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве до конца дня 4 октября ожидается ливень. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

значительного значения (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также дожди сегодня ожидаются в северных и некоторых западных областях. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Напомним, сегодня, 4 октября, в некоторых областях Украины пройдут мелкие дожди. Температура воздуха днем максимально поднимется до +19 градусов.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.

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