Киев до конца дня накроет ливень
В Киеве до конца дня 4 октября ожидается ливень. Синоптики объявили первый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"По данным Украинского гидрометеорологического центра, по г. Киеву к концу ночи 4 октября дождь достигнет значительного значения (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также дожди сегодня ожидаются в северных и некоторых западных областях. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Напомним, сегодня, 4 октября, в некоторых областях Украины пройдут мелкие дожди. Температура воздуха днем максимально поднимется до +19 градусов.
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