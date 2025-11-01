Київ і Дніпро переходять на зимові обмеження швидкості: що треба знати водіям

З 1 листопада у Києві та Дніпрі змінюється швидкісний режим руху транспорту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, відповідно до рішень міських рад, завершується період дії літніх обмежень, коли дозволена швидкість на окремих ділянках перевищувала 50 км/год.
У Києві змінюється обмеження швидкості руху транспортних засобів з 80 км/год на 50 км/год на чотирьох ділянках, а саме:
У Дніпрі обмеження швидкості з 70 км/год на 50 км/год діє на таких ділянках:
