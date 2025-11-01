Киев и Днепр переходят на зимние ограничения скорости: что надо знать водителям

С 1 ноября в Киеве и Днепре меняется скоростной режим движения транспорта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, в соответствии с решениями городских советов, завершается период действия летних ограничений, когда разрешенная скорость на отдельных участках превышала 50 км/ч.
В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на четырех участках, а именно:
В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на таких участках:
Ранее в нашей публикации мы обсуждали главные ошибки водителя на зимней дороге и давали советы, как сделать зимние поездки безопасными.
Также в отдельной статье мы рассказывали о правилах безопасности в зимних поездках по современному городу.