Киев и Днепр переходят на зимние ограничения скорости: что надо знать водителям

Иллюстративное фото: Киев и Днепр переходят на зимние ограничения скорости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

С 1 ноября в Киеве и Днепре меняется скоростной режим движения транспорта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, в соответствии с решениями городских советов, завершается период действия летних ограничений, когда разрешенная скорость на отдельных участках превышала 50 км/ч.

В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на четырех участках, а именно:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
  • улица Набережно-Рыбальская (в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста).

В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на таких участках:

  • улица Набережная Заводская, за исключением участков:
  • в 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Павлова;
  • от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
  • в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицей Метростроевской);
  • улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
  • шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
  • шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.49 (50) "Днепр";
  • улица Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  • мост Центральный;
  • мост Кайдакский;
  • мост Усть-Самарский.

 

