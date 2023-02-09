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Київ готується до знесення пам'ятника Щорсу. Чекають на рішення Мінкульту

Фото: пам'ятник Миколі Щорсу у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Київська влада вже готова до демонтажу пам'ятника Миколі Щорсу. КМДА очікує від Міністерства культури України на це дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка у Telegram.

"Чекає столиця і рішення Мінкульту, яке дозволить прибрати пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків - Щорсу, на чому давно наполягають кияни", - написав він.

Хто такий Микола Щорс

Щорс – український радянський військовий діяч, один із військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни.

Щорс був "комендантом" Києва, а також воював проти армії УНР та брав участь в окупації українських міст більшовиками.

30 серпня 1919 року Миколи Щорса було вбито. З 1930-х його ім'я активно використовується російською пропагандою.

Нагадаємо, сьогодні у Києві знесли пам'ятник радянському генералу Ватутіну.

Крім того, у Києві знесли пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

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Київ