Киев готовится к сносу памятника Щорсу. Ждут решение Минкульта

"Ожидает столица и решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных главарей большевиков - Щорсу, на чем давно настаивают киевляне", - написал он.

Кто такой Николай Щорс

Щорс - украинский советский военный деятель, один из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны.

Щорс был "комендантом" Киева, а также воевал против армии УНР и брал участие в оккупации украинских городов большевиками.

30 августа 1919 года Николай Щорс был убит. С 1930-х годов его имя активно используется российской пропагандой.