RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев готовится к сносу памятника Щорсу. Ждут решение Минкульта

Фото: памятник Николаю Щорсу в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Киевские власти уже готовы к демонтажу памятника Николаю Щорсу. КГГА ожидает от Министерства культуры Украины разрешение на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"Ожидает столица и решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных главарей большевиков - Щорсу, на чем давно настаивают киевляне", - написал он.

Кто такой Николай Щорс

Щорс - украинский советский военный деятель, один из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны.

Щорс был "комендантом" Киева, а также воевал против армии УНР и брал участие в оккупации украинских городов большевиками.

30 августа 1919 года Николай Щорс был убит. С 1930-х годов его имя активно используется российской пропагандой.

Напомним, сегодня в Киеве снесли памятник советскому генералу Ватутину.

Кроме того, в Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев