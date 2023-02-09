Киев готовится к сносу памятника Щорсу. Ждут решение Минкульта

Киевские власти уже готовы к демонтажу памятника Николаю Щорсу. КГГА ожидает от Министерства культуры Украины разрешение на это.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.
"Ожидает столица и решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных главарей большевиков - Щорсу, на чем давно настаивают киевляне", - написал он.
Щорс - украинский советский военный деятель, один из военных командиров большевиков во время советско-украинской войны.
Щорс был "комендантом" Киева, а также воевал против армии УНР и брал участие в оккупации украинских городов большевиками.
30 августа 1919 года Николай Щорс был убит. С 1930-х годов его имя активно используется российской пропагандой.
Напомним, сегодня в Киеве снесли памятник советскому генералу Ватутину.
Кроме того, в Киеве снесли памятник советскому летчику Валерию Чкалову.
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