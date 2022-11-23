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Київ уже з електрикою: коли дадуть світло усім споживачам

Фото: у Києві відновлюють подачу світла (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Станом на сьогодні енергосистема Києва зживлена електрикою, але побутовим споживачам світло дадуть після критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Київ - заживлено. Підключаємо критичну інфраструктуру. Далі - споживачі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові відновили подачу світла, води та тепла. За інформацією обласної військової адміністрації, електропостачання відновлено на 90%.

Детальніше про наслідки сьогоднішніх ударів читайте у матеріалі РБК-Україна.

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