У Львові відновили подачу світла, води та тепла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Андрія Садового.

"Львів уже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тому деякі будинки можуть бути без електрики. Також відновили подачу води та тепла", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві проблеми зі світлом усунуть після стабілізації енергосистеми, згідно з оптимістичними прогнозами, у найближчі кілька годин. На цей період у знеструмлених районах сигнали повітряної тривоги подаватимуться через гучномовці.

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