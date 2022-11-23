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У Львові відновили подачу світла, води та тепла

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Львів, Середа 23 листопада 2022 22:01
У Львові відновили подачу світла, води та тепла Фото: у Львові оперативно відновили електропостачання (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На вечір 23 листопада у Львові відновили подачу електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Андрія Садового.

"Львів уже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тому деякі будинки можуть бути без електрики. Також відновили подачу води та тепла", - зазначив він.

За його словами, працюють усі міські служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві проблеми зі світлом усунуть після стабілізації енергосистеми, згідно з оптимістичними прогнозами, у найближчі кілька годин. На цей період у знеструмлених районах сигнали повітряної тривоги подаватимуться через гучномовці.

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Львів відключеня світла Війна Росії проти України
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