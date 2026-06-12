Київ досі не затвердив план на зиму, є серйозні зауваження, - Кулеба

Київ досі не має затвердженого комплексного плану стійкості на наступну зиму. Робота має бути переведена у чіткий документальний формат.
Яке повідомляє РБК-Україна, про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Під час засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів під головуванням премєра Юлії Свириденко Кулеба подякував народним депутатам Верховна Рада за рішення спрямувати додаткові 40 млрд гривень на реалізацію планів стійкості.
За його словами, разом з обласними військовими адміністраціями вже відпрацьовується порядок використання цих коштів та визначаємо пріоритетність робіт.
"Серйозні зауваження стосувалися Києва. Столиця досі не має затвердженого комплексного плану стійкості", - зазначив віцепрем'єр.
Він наголосив, що робота має бути переведена у чіткий документальний формат - з реальними графіками виконання, визначеними відповідальними особами, підписаними рішеннями та постійним контролем результатів.
Також під час засідання представили зведений індекс стійкості регіонів. Це інструмент, який дозволяє об’єктивно оцінювати стан виконання заходів у кожній області.
Нагадаємо, у березні Рада національної безпеки і оборони України затвердила плани стійкості для всіх територіальних громад, за винятком столиці.
Київ розробив та ухвалив власний план на сесії міської ради, після чого розпочав його впровадження.
Проте наразі питання щодо державного фінансування реалізації столичного плану стійкості залишається неврегульованим.
План передбачає захист 57 об’єктів критичної інфраструктури, а також встановлення понад 200 МВт додаткової генерації для забезпечення роботи систем тепло- і водопостачання, водовідведення та інших об’єктів до кінця року.
Водночасключовий напрям - розвиток розподіленого теплопостачання - потребує доопрацювання. Розробникам доручили завершити цю частину до початку квітня 2026 року.