Київ досі не затвердив план на зиму, є серйозні зауваження, - Кулеба

Під час засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів під головуванням премєра Юлії Свириденко Кулеба подякував народним депутатам Верховна Рада за рішення спрямувати додаткові 40 млрд гривень на реалізацію планів стійкості.

За його словами, разом з обласними військовими адміністраціями вже відпрацьовується порядок використання цих коштів та визначаємо пріоритетність робіт.

"Серйозні зауваження стосувалися Києва. Столиця досі не має затвердженого комплексного плану стійкості", - зазначив віцепрем'єр.

Він наголосив, що робота має бути переведена у чіткий документальний формат - з реальними графіками виконання, визначеними відповідальними особами, підписаними рішеннями та постійним контролем результатів.

Також під час засідання представили зведений індекс стійкості регіонів. Це інструмент, який дозволяє об’єктивно оцінювати стан виконання заходів у кожній області.