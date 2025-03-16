Київ чи передмістя: де оренда житла й комуналка "б’ють" більше по кишені
За останній рік тарифи на комунальні послуги зросли на 19,3%, при цьому на їх оплату в українців в середньому йде до 13% доходу. Такі дані наводить Держстат.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує оренда житла у Києві та передмісті, а також які там тарифи на комуналку.
Де дорожча оренда житла
Вартість оренди у Києві залишається суттєво вищою, ніж у передмісті. Лише у Деснянському районі житло подекуди коштує дешевше, ніж за містом.
Ціни на оренду в Києві:
- однокімнатні квартири у столиці в середньому здають за 16 500 гривень на місяць;
- двокімнатні - за 25 тисяч гривень;
- трикімнатні за 41 900 гривень.
Втім, на ціну дуже впливає місце розташування житла. Наприклад, традиційно найдорожчим районом столиці залишається Печерськ, тут в середньому однокімнатні квартири здають за 33 600 гривень. Далі у рейтингу Шевченківський та Голосіївський райони, де таке ж житло коштує 24 тисячі та 18 500 гривень на місяць.
Найдешевші райони Києва - Деснянський, Дніпровський та Святошинський, там однокімнатні квартири здають за 9 тисяч, та 13 500 гривень на місяць, відповідно.
Які ціни на однокімнатні квартири у передмісті:
- Буча - 11 тисяч гривень;
- Ірпінь - 12 тисяч гривень;
- Вишгород - 10 тисяч гривень;
- Бровари - 11 тисяч гривень;
- Вишневе - 12 тисяч гривень;
- Софіївська Борщагівка - 13 тисяч гривень;
- Петропавлівська Борщагівка - 14 тисяч гривень.
Вартість оренди житла у Києві та передмісті (скриншот сайту ЛУН)
Де вищі тарифи на комунальні послуги
Тариф на електроенергію однаковий як у Києві, такі і передмісті. Він становить 4,32 гривні за кВт/год. Вартість газу також однакова, вона коливається від 7,96 до 9,99 гривні 1 м³ (залежно від постачальника) + 0,384 гривні за доставку.
У передмісті може відрізнятись хіба що вартість доставки газу, оскільки там є два постачальники: "Київгаз" встановив ціну 0,384 гривні за 1 м³, "Газмережі" - 1,788 гривні.
Які тарифи на воду та опалення у Києві:
- водопостачання - 16,164 гривні за 1 м³;
- водовідведення - 14,22 гривні за 1 м³;
- опалення - 1 654,41 за 1 Гкал.
Скільки коштує вода та опалення у передмісті:
- Буча: водопостачання - 20,47 гривні за 1 м³, водовідведення - 35,89 гривні за 1 м³, опалення - 1351,3 гривні /Гкал;
- Ірпінь: водопостачання - 24,35 гривні за м³, водовідведення - 32,53 гривні /м³, опалення - 1377,32 гривні;
- Вишгород: водопостачання - 18,23 гривні за 1 м³, водовідведення - 16,33 гривні, опалення - 1 502,66 гривні;
- Бровари: водопостачання - 14,46 гривні за 1 м³, водовідведення - 18,42 гривні; опалення - 1823,59 гривні;
- Вишневе: водопостачання - 25,48 гривні за 1 м³, водовідведення - 13,02 гривні; опалення - 1 922,76 гривні;
- Софіївська Борщагівка: водопостачання - 17,88 гривні за 1 м³; водовідведення - 25,44 гривні, опалення - 1 746,33 грн за 1 Гкал,
- Петропавлівська Борщагівка: водопостачання - 23,34 гривні за 1 м³, водовідведення - 24,30 гривні, опалення -1 746,33 гривні.
Згідно із цими даними, у столиці трішки дешевше водопостачання та водовідведення ніж у переважній більшості міст-супутників, тож в середньому комунальні послуги в Києві обійдуться дешевше, ніж, наприклад, у Вишневому чи на Борщагівках.
Читайте також про те, що в Україні вартість комуналки є однією із найнижчих у Європі. Українці платять за ці послуги більш як втричі менше, ніж жителі Німеччини та Великої Британії. Про те, у скільки обходиться комуналка жителям європейських столиць, читайте у нашому матеріалі.
Раніше ми писали про те, що вартість однокімнатних квартир під Києвом коливається від 25 до 53 тисяч доларів. Найдешевше житло у Гостомелі, найдорожче - у Петропавлівській Борщагівці.
Під час підготовки матеріалу використали: дані Мінфіну, статистику ЛУН, інформацію із сайтів міських рад, "Київводоканал".
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