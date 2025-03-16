Киев или пригород: где аренда жилья и коммуналка "бьют" больше по карману
За последний год тарифы на коммунальные услуги выросли на 19,3%, при этом на их оплату у украинцев в среднем уходит до 13% дохода. Такие данные приводит Госстат.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит аренда жилья в Киеве и пригороде, а также какие там тарифы на коммуналку.
Где дороже аренда жилья в Киеве
Стоимость аренды в Киеве остается существенно выше, чем в пригороде. Только в Деснянском районе жилье местами стоит дешевле, чем за городом.
Цены на аренду в Киеве:
- однокомнатные квартиры в столице в среднем сдают за 16 500 гривен в месяц;
- двухкомнатные - за 25 тысяч гривен;
- трехкомнатные за 41 900 гривен.
Однако на цену очень влияет местоположение жилья. Например, традиционно самым дорогим районом столицы остается Печерск, здесь в среднем однокомнатные квартиры сдают за 33 600 гривен. Далее в рейтинге Шевченковский и Голосеевский районы, где такое же жилье стоит 24 тысячи и 18 500 гривен в месяц.
Самые дешевые районы Киева - Деснянский, Днепровский и Святошинский, там однокомнатные квартиры сдают за 9 тысяч, и 13 500 гривен в месяц, соответственно.
Какие цены на однокомнатные квартиры в пригороде:
- Буча - 11 тысяч гривен;
- Ирпень - 12 тысяч гривен;
- Вышгород - 10 тысяч гривен;
- Бровары - 11 тысяч гривен;
- Вишневое - 12 тысяч гривен;
- Софиевская Борщаговка - 13 тысяч гривен;
- Петропавловская Борщаговка - 14 тысяч гривен.
Стоимость аренды жилья в Киеве и пригороде (скриншот сайта ЛУН)
Где более высокие тарифы на коммунальные услуги
Тариф на электроэнергию одинаковый как в Киеве, так и пригороде. Он составляет 4,32 гривны за кВт/ч. Стоимость газа также одинаковая, она колеблется от 7,96 до 9,99 гривны 1 м³ (в зависимости от поставщика) + 0,384 гривны за доставку.
В пригороде может отличаться разве что стоимость доставки газа, поскольку там есть два поставщика: "Киевгаз" установил цену 0,384 гривны за 1 м³, "Газмережі" - 1,788 гривны.
Какие тарифы на воду и отопления в Киеве:
- водоснабжение - 16,164 гривны за 1 м³;
- водоотведение - 14,22 гривны за 1 м³;
- отопление - 1 654,41 за 1 Гкал.
Сколько стоит вода и отопление в пригороде:
- Буча: водоснабжение - 20,47 гривны за 1 м³, водоотведение - 35,89 гривны за 1 м³, отопление - 1351,3 гривны /Гкал;
- Ирпень: водоснабжение - 24,35 гривны за м³, водоотведение - 32,53 гривны /м³, отопление - 1377,32 гривны;
- Вышгород: водоснабжение - 18,23 гривны за 1 м³, водоотведение - 16,33 гривны, отопление -1 502,66 гривны;
- Бровары: водоснабжение - 14,46 гривны за 1 м³, водоотвод - 18,42 гривны; отопление - 1823,59 гривны;
- Вишневое: водоснабжение - 25,48 гривны за 1 м³, водоотвод - 13,02 гривны; отопление - 1 922,76 гривны;
- Софиевская Борщаговка: водоснабжение - 17,88 гривны за 1 м³; водоотвод - 25,44 гривны, отопление - 1 746,33 грн за 1 Гкал,
- Петропавловская Борщаговка: водоснабжение - 23,34 гривны за 1 м³, водоотвод - 24,30 гривны, отопление -1 746,33 гривны.
Согласно этим данным, в столице немного дешевле водоснабжения и водоотведения чем в подавляющем большинстве городов-спутников, поэтому в среднем коммунальные услуги в Киеве обойдутся дешевле, чем, например, в Вишневом или на Борщаговках.
Читайте также о том, что в Украине стоимость коммуналки является одной из самых низких в Европе. Украинцы платят за эти услуги более чем втрое меньше, чем жители Германии и Великобритании. О том, во сколько обходится коммуналка жителям европейских столиц, читайте в нашем материале.
Ранее мы писали о том, что стоимость однокомнатных квартир под Киевом колеблется от 25 до 53 тысяч долларов. Самое дешевое жилье в Гостомеле, самое дорогое - в Петропавловской Борщаговке.
При подготовке материала использовали: данные Минфина, статистику ЛУН, информацию с сайтов городских советов, "Киевводоканал".
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