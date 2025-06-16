Київ чи Львів: хто зараз лідер на ринку нерухомості і що відбувається із цінами

Житло у столиці: які ціни на нерухомість влітку 2025

За останні пів року ціни на нерухомість на вторинному ринку у Києві підвищились на всі види квартир:

однокімнатна подорожчали на 8% і зараз коштують 65 тисяч доларів;

двокімнатні підскочили у ціні на 5% і тепер коштують 100 тисяч доларів;

трикімнатні подорожчали на 9% і зараз їхня середня ціна становить 150 тисяч доларів.

Варто зазначити, що ціни на нерухомість дуже залежать від району розташування житла. Найдешевше у Деснянському районі, там однокімнатну квартиру можна купити за 41 тисячу доларів, натомість ціни на таке житло у Печерському районі доходять до 118 тисяч доларів.

На первинному ринку "квадратний метр" коштує в середньому 1250 доларів. Це на 2% дешевше, ніж було пів року тому.

Втім, оренда за аналогічний період зросла. В середньому у Києві житло здають за:

однокімнатні - 18 тисяч гривень, це на 9% дорожче, ніж було;

двокімнатні - 26 тисяч гривень, ціна підскочила на 14%;

трикімнатні - 47 500 гривень, вартість зросла на 27%.

Вартість житла у Києві (скриншот)

Скільки коштує житло у Львові

Ціни на вторинному ринку протягом останніх пів року залишаються стабільними, подорожчали тільки двокімнатні квартири на 3%. Зараз житло в середньому продають за:

однокімнатні - 64 900 доларів;

двокімнатні - 92 500 доларів;

трикімнатні - 116 тисяч доларів.

Найдешевше квартири коштують у Залізничному районі, найдорожче - однокімнатні у Личаківському, двокімнатні - у Франківському, трикімнатні - у Галицькому.

А от на первинному ринку ціни зросли на 5%, тепер "квадрат" продають за 1380 доларів.

Вартість оренди житла у Львові за останні пів року зросла на одно- і двокімнатні квартири на 3% і 4%, відповідно, а трикімнатні подешевшали на 8%. Тепер вони коштують:

однокімнатні - 17 500 гривень;

двокімнатні - 20 800 гривень;

трикімнатні - 21 000 гривень.

Ціни на житло у Львові (скриншот)

Хоч Львів і вирвався у лідери за цінами на нерухомість на початку війни, зараз він поступається Києву. У столиці Галичини дорожчі лише "квадратні метри" на первинному ринку.