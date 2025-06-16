Київ чи Львів: хто зараз лідер на ринку нерухомості і що відбувається із цінами

Київ і Львів змагаються не лише за туристів, а й за лідерство на ринку нерухомості. У столиці квартири стрімко дорожчають, а оренда б’є рекорди. Львів натомість демонструє стабільність - ціни тримаються впевнено, хоча й не без нюансів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
За останні пів року ціни на нерухомість на вторинному ринку у Києві підвищились на всі види квартир:
Варто зазначити, що ціни на нерухомість дуже залежать від району розташування житла. Найдешевше у Деснянському районі, там однокімнатну квартиру можна купити за 41 тисячу доларів, натомість ціни на таке житло у Печерському районі доходять до 118 тисяч доларів.
На первинному ринку "квадратний метр" коштує в середньому 1250 доларів. Це на 2% дешевше, ніж було пів року тому.
Втім, оренда за аналогічний період зросла. В середньому у Києві житло здають за:
Ціни на вторинному ринку протягом останніх пів року залишаються стабільними, подорожчали тільки двокімнатні квартири на 3%. Зараз житло в середньому продають за:
Найдешевше квартири коштують у Залізничному районі, найдорожче - однокімнатні у Личаківському, двокімнатні - у Франківському, трикімнатні - у Галицькому.
А от на первинному ринку ціни зросли на 5%, тепер "квадрат" продають за 1380 доларів.
Вартість оренди житла у Львові за останні пів року зросла на одно- і двокімнатні квартири на 3% і 4%, відповідно, а трикімнатні подешевшали на 8%. Тепер вони коштують:
Хоч Львів і вирвався у лідери за цінами на нерухомість на початку війни, зараз він поступається Києву. У столиці Галичини дорожчі лише "квадратні метри" на первинному ринку.
Читайте також про те, що українцям для того, щоб заробити на однокімнатну квартиру в середньому треба відкладати всю зарплату на 3-9 років, залежно від місця розташування житла.
Раніше ми писали про те, що ціни на вторинному ринку нерухомості України продовжують рости, у деяких містах вони підскочили більш як на 10% за пів року. Рекордсменом знову став Ужгород - тут однокімнатні квартири подорожчали на 19% у валюті.
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