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Київ чи Львів: хто зараз лідер на ринку нерухомості і що відбувається із цінами

Які ціни на ринку нерухомості у Києві та Львові (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Київ і Львів змагаються не лише за туристів, а й за лідерство на ринку нерухомості. У столиці квартири стрімко дорожчають, а оренда б’є рекорди. Львів натомість демонструє стабільність - ціни тримаються впевнено, хоча й не без нюансів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Житло у столиці: які ціни на нерухомість влітку 2025

За останні пів року ціни на нерухомість на вторинному ринку у Києві підвищились на всі види квартир: 

  • однокімнатна подорожчали на 8% і зараз коштують 65 тисяч доларів;
  • двокімнатні підскочили у ціні на 5% і тепер коштують 100 тисяч доларів;
  • трикімнатні подорожчали на 9% і зараз їхня середня ціна становить 150 тисяч доларів.

Варто зазначити, що ціни на нерухомість дуже залежать від району розташування житла. Найдешевше у Деснянському районі, там однокімнатну квартиру можна купити за 41 тисячу доларів, натомість ціни на таке житло у Печерському районі доходять до 118 тисяч доларів. 

На первинному ринку "квадратний метр" коштує в середньому 1250 доларів. Це на 2% дешевше, ніж було пів року тому. 

Втім, оренда за аналогічний період зросла. В середньому у Києві житло здають за:

  • однокімнатні - 18 тисяч гривень, це на 9% дорожче, ніж було;
  • двокімнатні - 26 тисяч гривень, ціна підскочила на 14%;
  • трикімнатні - 47 500 гривень, вартість зросла на 27%.

Вартість житла у Києві (скриншот)

Скільки коштує житло у Львові

Ціни на вторинному ринку протягом останніх пів року залишаються стабільними, подорожчали тільки двокімнатні квартири на 3%. Зараз житло в середньому продають за:

  • однокімнатні - 64 900 доларів;
  • двокімнатні - 92 500 доларів;
  • трикімнатні - 116 тисяч доларів.

Найдешевше квартири коштують у Залізничному районі, найдорожче - однокімнатні у Личаківському, двокімнатні - у Франківському, трикімнатні - у Галицькому. 

А от на первинному ринку ціни зросли на 5%, тепер "квадрат" продають за 1380 доларів.

Вартість оренди житла у Львові за останні пів року зросла на одно- і двокімнатні квартири на 3% і 4%, відповідно, а трикімнатні подешевшали на 8%. Тепер вони коштують:

  • однокімнатні - 17 500 гривень;
  • двокімнатні - 20 800 гривень;
  • трикімнатні - 21 000 гривень.

Ціни на житло у Львові (скриншот)

Хоч Львів і вирвався у лідери за цінами на нерухомість на початку війни, зараз він поступається Києву. У столиці Галичини дорожчі лише "квадратні метри" на первинному ринку.

Читайте також про те, що українцям для того, щоб заробити на однокімнатну квартиру в середньому треба відкладати всю зарплату на 3-9 років, залежно від місця розташування житла.

Раніше ми писали про те, що ціни на вторинному ринку нерухомості України продовжують рости, у деяких містах вони підскочили більш як на 10% за пів року. Рекордсменом знову став Ужгород - тут однокімнатні квартири подорожчали на 19% у валюті.

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