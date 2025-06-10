Житло без кредиту. Скільки років треба відкладати, щоб купити однокімнатну квартиру
Власне житло - одна з найпотужніших мотивацій для багатьох українців. Але реалії такі, що в різних містах час на накопичення дуже різний: від трьох до майже десяти років.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, за скільки років українці можуть відкласти на однокімнатну квартиру.
Скільки років треба відкладати на однокімнатну квартиру
Найшвидше заробити на однокімнатну квартиру у Запоріжжі, для цього доведеться відкладати усю зарплату протягом 3 років. В середньому таке житло там коштує 17 тисяч доларів.
Щоб придбати однокімнатну квартиру Миколаєві та Харкові, потрібно буде заробляти протягом 3,5 років. Там житло в середньому продають за 20 і 22 тисячі доларів, відповідно.
За 4 з половиною роки можна заробити на однокімнатну квартиру у Сумах, там середня вартість 23 тисячі доларів. Ціна за останні пів року підскочила на 15% у валюті.
Скільки років українцям треба відкладати на однокімнатну квартиру (скриншот)
Найдовше відкладати на однокімнатну квартиру в Ужгороді, на це піде 9,1 року. Середня вартість житла там становить 64 100 доларів.
У Львові можна заробити на квартиру за 8,8 року, якщо відкладати всю зарплату. Таке житло у місті коштує 64 900 доларів, при цьому ціна залишається стабільною протягом останніх пів року.
На однокімнатну квартиру у Рівному можна відкласти за 7,9 року. Там середня ціна становить 50 тисяч доларів.
У столиці доведеться відкладати всю зарплату за 7,8 року, щоб назбирати на квартиру, вартістю 65 тисяч доларів. Стільки ж часу потрібно і в Чернівцях та Житомирі, там таке житло в середньому продають за 52 900 та 45 000 доларів, відповідно.
Раніше ми писали про те, що первинний ринок нерухомості потрохи адаптується до воєнних викликів: за перший квартал в Україні здали на 3 тисячі нових квартир більше, ніж торік за аналогічний період. Разом із тим ціни на "квадратні метри" йдуть вгору.
Читайте також про те, що ціни на вторинному ринку нерухомості України продовжують рости, у деяких містах вони підскочили більш як на 10% за пів року. Рекордсменом знову став Ужгород - тут однокімнатні квартири подорожчали на 19% у валюті.
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