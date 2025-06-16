Киев или Львов: кто сейчас лидер на рынке недвижимости и что происходит с ценами

Киев и Львов соревнуются не только за туристов, но и за лидерство на рынке недвижимости. В столице квартиры стремительно дорожают, а аренда бьет рекорды. Львов зато демонстрирует стабильность - цены держатся уверенно, хотя и не без нюансов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
За последние полгода цены на недвижимость на вторичном рынке в Киеве повысились на все виды квартир:
Стоит отметить, что цены на недвижимость очень зависят от района расположения жилья. Дешевле всего в Деснянском районе, там однокомнатную квартиру можно купить за 41 тысячу долларов, зато цены на такое жилье в Печерском районе доходят до 118 тысяч долларов.
На первичном рынке "квадратный метр" стоит в среднем 1250 долларов. Это на 2% дешевле, чем было полгода назад.
Однако аренда за аналогичный период выросла. В среднем в Киеве жилье сдают за:
Цены на вторичном рынке в течение последних полгода остаются стабильными, подорожали только двухкомнатные квартиры на 3%. Сейчас жилье в среднем продают за:
Дешевле всего квартиры стоят в Железнодорожном районе, дороже всего - однокомнатные в Лычаковском, двухкомнатные - во Франковском, трехкомнатные - в Галицком.
А вот на первичном рынке цены выросли на 5%, теперь "квадрат" продают за 1380 долларов.
Стоимость аренды жилья во Львове за последние полгода выросла на одно- и двухкомнатные квартиры на 3% и 4%, соответственно, а трехкомнатные подешевели на 8%. Теперь они стоят:
Хотя Львов и вырвался в лидеры по ценам на недвижимость в начале войны, сейчас он уступает Киеву. В столице Галичины дороже только "квадратные метры" на первичном рынке.
Читайте также о том, что украинцам для того, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в среднем надо откладывать всю зарплату на 3-9 лет, в зависимости от месторасположения жилья.
Ранее мы писали о том, что цены на вторичном рынке недвижимости Украины продолжают расти, в некоторых городах они подскочили более чем на 10% за полгода. Рекордсменом снова стал Ужгород - здесь однокомнатные квартиры подорожали на 19% в валюте.
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