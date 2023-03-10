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"Київ-Баскет" виграв у "Дніпра" битву претендентів на медалі Суперліги

Фото: Американець Даня Кінгсбі набрав 24 пункти (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Догравання матчу регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу завершилося перемогою столичного "Київ-Баскета" над "Дніпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Дніпро" – "Київ-Баскет" – 80:86 (27:22, 22:23, 17:21, 14:20)

Розпочали команди з кінцівки першої чверті. Саме на ній дніпровці та кияни зупинили з'ясування взаємин у лютому з міркувань безпеки. Тоді в рахунку вели господарі (20:14), тож із рестарту "Дніпро" взявся доводити статус лідера. І таки закінчив 10-хвилинку з перевагою +5.

Утім, у другій чверті "бджоли" вирівняли становище. Так, спершу вони відпустили суперника на 9 пунктів. Проте, швидко опанували ситуацію і невдовзі скоротили відставання до мінімуму. "Дніпро" все ще вів у рахунку, але на велику перерви пішов усього з 4-очковим гандикапом.

За схожим сценарієм розгорнулася і третя чверть. Єдина відмінність – ударний фініш від "Київ-Баскета", тож перед вирішальною десятихвилинкою рахунок став рівним (66:66). На старті останньої чверті на паркеті ще були гойдалки, але поступово кияни захопили ініціативу та зуміли довести матч до перемоги.

Найрезультативнішим став оборонець "Київ-Баскета" Даня Кінгсбі. Він провів у грі 34,5 хвилини та встиг набрати 24 очки, зробив 3 підбирання і віддав 8 передач. Натомість форвард "бджіл" Вадим Заплотинський оформив дабл-дабл (21 пункт, 10 підбирань).

Завдяки виїзному успіху "Київ-Баскет" зрівнявся з "Дніпром" за основними показниками. Команди мають однаковий відсоток перемог (70,8%) і ділять друге-третє місця в Суперлізі. Попереду лише непереможний "Будівельник".

До слова, раніше "Прометей" здолав "Ульм" і зберіг лідерство в групі Єврокубка.

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