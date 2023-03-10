"Киев-Баскет" выиграл у "Днепра" битву претендентов на медали Суперлиги

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Днепр" – "Киев-Баскет" – 80:86 (27:22, 22:23, 17:21, 14:20)

Начали команды с концовки первой четверти. Именно на ней днепровцы и киевляне остановили выяснение взаимоотношений в феврале по соображениям безопасности. Тогда в счете вели хозяева (20:14), поэтому с рестарта "Днепр" взялся доказывать статус лидера. И закончил 10-минутку с преимуществом +5.

Впрочем, во второй четверти "пчелы" выровняли положение. Да, сначала они отпустили соперника на 9 пунктов. Тем не менее, быстро овладели ситуацией и вскоре сократили отставание до минимума. "Днепр" все еще вел в счете, но на большой перерыв ушел всего с 4-очковым гандикапом.

По схожему сценарию развернулась и третья четверть. Единственное отличие – ударный финиш от "Киев-Баскета", поэтому перед решающей десятиминуткой счет стал равным (66:66). На старте последней четверти на паркете еще были качели, но постепенно киевляне захватили инициативу и сумели довести матч до победы.

Самым результативным стал защитник "Киев-Баскета" Даня Кингсби. Он провел в игре 34,5 минуты и успел набрать 24 очка, сделал 3 подбора и отдал 8 передач. Зато форвард "пчел" Вадим Заплотинский оформил дабл-дабл (21 пункт, 10 подборов).

Благодаря выездному успеху "Киев-Баскет" сравнялся с "Днепром" по основным показателям. Команды имеют одинаковый процент побед (70,8%) и делят второе-третье места в Суперлиге. Впереди только непобедимый "Будивельник".