"Київ-Баскет" розкрив перші трансфери міжсезоння

"Бджоли" розпочали комплектацію команди на новий змагальний рік. Першими підписаннями бронзового призера минулого сезону стали українці.

Карпюк перебрався в "Київ-Баскет" із львівської "Політехніки-Галичини", яка припинила існування. Виконавець молодіжної збірної України 3x3 оформив четвертий показник результативності в лізі. Його середні цифри – 9.6 очок, 7.9 підбирань, 0.6 передач за 24.2 хвилини в грі.

Кольори галицького колективу захищав і Смітюх. Його показники в минулому сезоні були скромнішими (10 матчів). Зокрема, форвард набирав 4.2 очки, 2.3 підбирання і 0.8 асистів за 20.6 хвилин у середньому за матч. Ще 20 поєдинків він відіграв за дубль у Вищій лізі.