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"Київ-Баскет" розкрив перші трансфери міжсезоння

Фото: Ярослав Карпюк змінив Львів на Київ (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Центровий Ярослав Карпюк і форвард Артем Смітюх перейшли в столичний "Київ-Баскет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

"Бджоли" розпочали комплектацію команди на новий змагальний рік. Першими підписаннями бронзового призера минулого сезону стали українці.

Карпюк перебрався в "Київ-Баскет" із львівської "Політехніки-Галичини", яка припинила існування. Виконавець молодіжної збірної України 3x3 оформив четвертий показник результативності в лізі. Його середні цифри – 9.6 очок, 7.9 підбирань, 0.6 передач за 24.2 хвилини в грі.

Кольори галицького колективу захищав і Смітюх. Його показники в минулому сезоні були скромнішими (10 матчів). Зокрема, форвард набирав 4.2 очки, 2.3 підбирання і 0.8 асистів за 20.6 хвилин у середньому за матч. Ще 20 поєдинків він відіграв за дубль у Вищій лізі.

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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