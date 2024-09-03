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"Киев-Баскет" раскрыл первые трансферы межсезонья

Фото: Ярослав Карпюк сменил Львов на Киев (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Центровой Ярослав Карпюк и форвард Артем Смитюх перешли в столичный "Киев-Баскет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

"Пчелы" приступили к комплектации команды на новый соревновательный год. Первыми подписаниями бронзового призера прошлого сезона стали украинцы.

Карпюк перебрался в "Киев-Баскет" из прекратившей существование львовской "Политехники-Галичины". Исполнитель молодежной сборной Украины 3x3 офоромил четвертый показатель результативности в лиге. Его средние цифры – 9.6 очков, 7.9 подборов, 0.6 передач за 24.2 минуты в игре.

Цвет галицкого коллектива защищал и Смитюх. Его показатели в прошлом сезоне были скромнее (10 матчей). В частности, форвард набирал 4.2 очка, 2.3 подбора и 0.8 ассистов за 20.6 минут в среднем за матч. Еще 20 поединков он отыграл за дубль в Высшей лиге.

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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