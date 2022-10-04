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"Київ-Баскет" презентував перших новачків команди

Фото: Антон Мусієнко в складі "Харківських Соколів" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Київ-Баскет" оголосив про підписання трьох українських виконавців перед стартом нового сезону в Суперлізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Лави "бджіл" поповнили оборонець Микита Базилєв, форвард Антон Мусієнко та центровий Сергій Юрченко. Усі вони готуватимуться до сезону 2022/23 в складі "жовто-чорних".

Мусієнко – єдиний із новачків виступав за "Київ-Баскет" раніше. На старті сезону 2019/20 він грав за киян під керівництвом Айнарса Багатскіса. Натомість Базилев минулий сезон провів у столичному "Селф Мейді" в Першій лізі, а 35-річний ветеран Юрченко відіграв у Вищій лізі за переможця турніру – "Старий Луцьк".

Напередодні американець Мерфі приєднався до тренерського штабу "Київ-Баскета" перед прийдешнім сезоном. Замість Багаткіса "бджіл" тренуватиме колишній керманич жіночої команди Володимир Холопов.

"Київ-Баскет" увійшов у перелік із 10-ти команд, які планують зіграти в новому сезоні Суперліги. Заявки клубів баскетбольна федерація прийматиме до 15 жовтня.

До слова, раніше столичний "Будівельник" визначився з місцем базування у новому сезоні.

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