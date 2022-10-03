Американський тренер увійшов у новий штаб "Київ-Баскета"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Фахівець зі США став асистентом головного тренера "бджіл". Перед новим сезоном столичний клуб очолив Володимир Холопов, замінивши на посаді Айнарса Багатскіса.

Мерфі впродовж тривалого часу працював в Україні. Він тренував юнацькі збірні різних вікових категорій (U-14, U-15, U-16, U-18) та організовував тренувальні табори для дітей. Також американець кілька сезонів входив до тренерського штабу "Миколаєва", а в структурі київського "Будівельника" виграв Кубок України-2021.

У "Київ-Баскеті" Мерфі, як і колишній багаторічний керманич жіночої команди Холопов, теж не нова людина. Колись він обіймав посаду керівника дитячої академії "бджіл".

Раніше "Черкаські Мавпи" призначили Ступенчука головним тренером команди. І "Київ-Баскет", і "Мавпи" ввійшли в попередній список учасників української Суперліги на сезон 2022/23.