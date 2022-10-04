"Киев-Баскет" представил первых новичков команды

Скамьи пчел пополнили защитник Никита Базилев, форвард Антон Мусиенко и центровой Сергей Юрченко. Все они будут готовиться к сезону 2022/23 в составе "желто-черных".

Мусиенко – единственный из новичков выступал за "Киев-Баскет" раньше. На старте сезона 2019/20 он играл за киевлян под руководством Айнарса Багатскиса. Базилев прошлый сезон провел в столичном "Селф Мэйде" в Первой лиге, а 35-летний ветеран Юрченко отыграл в Высшей лиге за победителя турнира – "Старый Луцк".

Накануне американец Мерфи присоединился к тренерскому штабу "Киев-Баскета" перед грядущим сезоном. Вместо Багаткиса "пчел" будет тренировать бывший наставник женской команды Владимир Холопов.

"Киев-Баскет" вошел в перечень из 10-ти команд, планирующих сыграть в новом сезоне Суперлиги. Заявки клубов баскетбольная федерация будет принимать до 15 октября.