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"Київ-Баскет" підписав першого легіонера в сезоні

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Київ, Четвер 26 січня 2023 21:16
"Київ-Баскет" підписав першого легіонера в сезоні Фото: Даня Кінгсбі в Університеті Бредлі (bradleybraves.com)
Автор: Антон Федорців

Американський оборонець Даня Кінгсбі поповнив лави столичного "Київ-Баскета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24-річний баскетболіст зі США – перший легіонер у складі "бджіл" у нинішньому сезоні. Новачок приєднався до команди Володимира Холопова та готується до дебюту в Суперлізі.

Кінгсбі досі виступав лише на студентському рівні. Упродовж трьох сезонів він захищав кольори "Бредлі" та "Гремблінга" в Національній асоціації студентського спорту (NCAA). "Київ-Баскет" – перший професійний клуб у кар'єрі американця.

У сезоні 2021/22 Кінгсбі провів 15 матчів у NCAA. Середні цифри уродженця Вісконсина – 9.1 очок, 2.3 підбирання і 1.5 передача за 27 хвилин на паркеті. На драфті НБА-2022 оборонець не був обраний жодною з команд.

"Київ-Баскет" іде на 3-й сходинці Суперліги. Рекорд "бджіл" – 11 перемог, 4 поразки. Найближчий матч киян відбудеться 27 січня проти львівської "Політехніки-Галичини".

&quot;Київ-Баскет&quot; підписав першого легіонера в сезоні

До слова, напередодні "Прометей" здобув непросту перемогу над "Бурсаспором" у баскетбольному Єврокубку.

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