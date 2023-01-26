"Киев-Баскет" подписал первого легионера в сезоне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

24-летний баскетболист из США – первый легионер в составе "пчел" в нынешнем сезоне. Новичок присоединился к команде Владимира Холопова и готовится к дебюту в Суперлиге.

Кингсби до сих пор выступал только на студенческом уровне. В течение трех сезонов он защищал цвета "Брэдли" и "Гремблинга" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). "Киев-Баскет" – первый профессиональный клуб в карьере американца.

В сезоне 2021/22 Кингсби провел 15 матчей в NCAA. Средние цифры уроженца Висконсина – 9.1 очков, 2.3 подбора и 1.5 передача за 27 минут на паркете. На драфте НБА-2022 защитник не был выбран ни одной из команд.

"Киев-Баскет" идет на 3-й строчке Суперлиги. Рекорд "пчел" – 11 побед, 4 поражения. Ближайший матч киевлян состоится 27 января против львовской "Политехники-Галичины".