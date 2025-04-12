Київ атакують ворожі дрони: в місті пролунали вибухи

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 04:11. Після цього військові поінформували, що для столиці існує загроза застосування ударних дронів. Приблизно о 04:20 в столиці було чути звуки вибухів.

Через декілька хвилин начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що в столиці гучно. Він закликав киян перебувати у безпечних місцях.

Оновлено о 04:31

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що в столиці працюють сили ППО. Він теж закликав українців перебувати в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській Сумській, Харківській та частині Полтавської області.