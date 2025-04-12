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Київ атакують ворожі дрони: в місті пролунали вибухи

Фото: киян закликали перебувати в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 12 квітня у Києві пролунали звуки вибухів. Ворог атакує місто ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 04:11. Після цього військові поінформували, що для столиці існує загроза застосування ударних дронів. Приблизно о 04:20 в столиці було чути звуки вибухів.

Через декілька хвилин начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що в столиці гучно. Він закликав киян перебувати у безпечних місцях.

Оновлено о 04:31

Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що в столиці працюють сили ППО. Він теж закликав українців перебувати в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській Сумській, Харківській та частині Полтавської області.

Атака РФ по Украине

Напомним, что прошлой ночью российские оккупанты запустили по Украине 39 дронов, а также баллистическую ракету по Днепру.

По состоянию на 9 утра было сбито 24 беспилотника, еще 13 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Известно, что в результате атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая и Житомирская области.

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