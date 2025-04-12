Київ атакують ворожі дрони: в місті пролунали вибухи

В ніч на 12 квітня у Києві пролунали звуки вибухів. Ворог атакує місто ударними безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 04:11. Після цього військові поінформували, що для столиці існує загроза застосування ударних дронів. Приблизно о 04:20 в столиці було чути звуки вибухів.
Через декілька хвилин начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що в столиці гучно. Він закликав киян перебувати у безпечних місцях.
Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що в столиці працюють сили ППО. Він теж закликав українців перебувати в укриттях.
Станом на 04:29 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській Сумській, Харківській та частині Полтавської області.
Напомним, что прошлой ночью российские оккупанты запустили по Украине 39 дронов, а также баллистическую ракету по Днепру.
По состоянию на 9 утра было сбито 24 беспилотника, еще 13 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
Известно, что в результате атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая и Житомирская области.
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