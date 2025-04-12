Киев атакуют вражеские дроны: в городе прогремели взрывы

Сигнал тревоги в столице объявили в 04:11. После этого военные проинформировали, что для столицы существует угроза применения ударных дронов. Примерно в 04:20 в столице были слышны звуки взрывов.

Через несколько минут начальник КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что в столице шумно. Он призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Обновлено в 04:31

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в столице работают силы ПВО. Он тоже призвал украинцев находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:29 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской Сумской, Харьковской и части Полтавской области.