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Киев атакуют вражеские дроны: в городе прогремели взрывы

Фото: киевлян призвали находиться в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 апреля в Киеве раздались звуки взрывов. Враг атакует город ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице объявили в 04:11. После этого военные проинформировали, что для столицы существует угроза применения ударных дронов. Примерно в 04:20 в столице были слышны звуки взрывов.

Через несколько минут начальник КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что в столице шумно. Он призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Обновлено в 04:31

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в столице работают силы ПВО. Он тоже призвал украинцев находиться в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:29 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской Сумской, Харьковской и части Полтавской области.

 

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 39 дронів, а також балістичну ракету по Дніпру.

Станом на 9 ранку було збито 24 безпілотники, ще 13 дронів-імітаторів було локально втрачено без негативних наслідків.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали Дніпропетровська, Донецька та Житомирська області.

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