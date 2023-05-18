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Київ атакують найчастіше. Ігнат пояснив важливість захисту столиці

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Марія Кучерявець

Дискусії щодо розміщення засобів ППО в Україні є небезпечними. Ворог атакує нашу столицю найчастіше, тому вона потребує більше захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми не можемо розповідати, що і де захищено і яка кількість засобів (ППО - ред.). Але дискусії безумовно небезпечні в плані інформації...Військове керівництво, вище керівництво держави знає де, кого, скільки й чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, треба порахувати. Тому що Київ атакують найчастіше, а там де б'ють найчастіше - треба більше захисту. Це очевидно і має бути зрозуміло всім", - зазначив Ігнат.

Тому, за його словами, перекриватись протиповітряною обороною та розподіляти сили будуть там, де це найбільш необхідно.

"У нас є дуже багато важливих об'єктів держави, стратегічних об'єктів і треба це все перекрити. Україна велика, а засобів мало. Попри те, що нам Захід надав багато систем, по номенклатурі лише SAMP/T очікуємо. Але ж кількість, питання в кількості", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що цієї ночі Україна знову опинилася під масованим обстрілом російських військ. Ворог за кілька хвиль атак випустив по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.

Додамо, що у повітряному просторі Києва всі ворожі цілі вдалося знищити.

Також ми писали про те, якою була особливість цієї нічної ракетної атаки.

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