RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев атакуют чаще всего. Игнат объяснил важность защиты столицы

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Мария Кучерявец

Дискуссии по размещению средств ПВО в Украине опасны. Враг атакует нашу столицу чаще всего, поэтому она нуждается в большей защите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы не можем рассказывать, что и где защищено, какое количество средств (ПВО - ред.). Но дискуссии безусловно опасны в плане информации... Военное руководство, высшее руководство государства знает где, кого, сколько и чем атакуют. Столько ударов, сколько взял на себя Киев, надо посчитать. Потому что Киев атакуют чаще всего, а там где бьют чаще всего - нужно больше защиты. Это очевидно и должно быть понятно всем", - отметил Игнат.

Поэтому, по его словам, перекрываться противовоздушной обороной и распределять силы будут там, где это необходимо.

"У нас очень много важных объектов государства, стратегических объектов и надо это все перекрыть. Украина большая, а средств мало. Несмотря на то, что нам Запад предоставил много систем, по номенклатуре только SAMP/T ожидаем. Но ведь количество, вопрос в количестве", - объяснил Игнат.

Напомним, что этой ночью Украина снова оказалась под массированным обстрелом российских войск. Враг через несколько волн атак выпустил по Украине 30 ракет. Из них 29 украинским силам удалось сбить.

Добавим, что в воздушном пространстве Киева все вражеские цели удалось уничтожить.

Также мы писали о том, какова была особенность этой ночной ракетной атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОВоздушные силы Украиныракетный удар