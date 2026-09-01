ua en ru
Вт, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Київ атакують дрони, працює ППО

18:50 01.09.2026 Вт
2 хв
Росія здійснює ще одну атаку ударними безпілотниками на столицю
aimg Олена Бджола
Київ атакують дрони, працює ППО
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Увечері 1 вересня жителів і гостей Києва попередили про дронову небезпеку. Атака триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка у Telegram.

Дрони атакують Київ

О 18.32 Кличко попередив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

"Ворожі БпЛА над містом. Перебувайте в укриттях!" - зазначив він.

Повітряні сили також заявили, що реактивний дрон летить на Київ з півночі. Також небезпека є для Броварів та Борисполя.

Оновлено о 19.19

О 19.17 Київська міська військова адміністрація повідомила, що у Святошинському районі фіксується падіння уламків дронів. Це сталося на відкритій території поблизу приватних житлових будинків.

Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Віталій Кличко уточнив, що саме у цьому районі сталося загоряння після атаки дронів.

"Екстрені служби вже прямують на місце", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві після ранкової атаки дронів 1 вересня загорілася багатоповерхівка.

Також повідомлялося, що уночі Росія завдала прицільного балістичного удару по залізничному депо та інших залізничних об'єктах у Києві. Унаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них - працівники "Укрзалізниці".

Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Борисполю зросла до чотирьох. Ще 13 людей отримали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ ППО Війна Росії проти України
Новини
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Шостий день тривог. Як довго РФ може інтенсивно бити по Києву та чи загрожує це Заходу
Аналітика
ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році
Анна Рижукредактор РБК-Україна ШІ навчився красти гроші: які нові схеми фінансового шахрайства з'явилися у 2026 році