Київ на 80% готовий до зими: у КМДА розповіли, що вже зроблено

У Києві виконали вже 80% запланованих робіт, що стосуються підготовки міста до зими.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва під час круглого столу "Енергетична стійкість громад України: готовність до зими 2026/2027".
Йдеться про проєкти Плану енергетичної стійкості Києва, планові ремонти й технічне обслуговування, створення запасів палива та необхідного обладнання тощо, зазначається у повідомленні.
"Нам треба адаптуватися до іншої реальності та її ризиків, навчитися управляти новими проєктами й алгоритмами, які б забезпечували енергетичну автономність", - розповів Петро Пантелеєв.
Наприклад, у попередні роки Київ забезпечили генераторами як резервним живленням ключові об’єкти водопровідного господарства. Утім коли йдеться про забезпечення об'єктів потужністю від 9-10 МВт до 20 МВт, генератори тут не допоможуть. Потрібно фактично будувати локальну електростанцію, зауважили в КМДА
"Саме тому планом енергостійкості для резервування систем водопостачання передбачене будівництво дизель-генераторних установок", - пояснив Пантелеєв.
Він уточнив, що три такі установки вже збудували, решту запланованих об'єктів буде завершено до кінця року.
За словами першого заступника Кличка, важливою складовою цьогорічної підготовки Києва до зими є удосконалення й розширення планів оперативного реагування, що обумовлено інтенсивністю ворожих обстрілів.
У Києві провели низку тренувань для підготовки особового складу та координації між службами. Також розроблені алгоритми допомоги маломобільним групам і громадянам, які потребують безперервної медичної підтримки.
"Крім того, місто формує запаси продовольчих товарів, якщо виникне потреба в організації харчування. Зокрема, зміцнюємо та оптимізуємо роботу каналів комунікації з киянами і багато іншого", - розповів Пантелеєв.
Він наголосив, що реагування на потенційні ризики зими 2026/27 не передбачає простих чи універсальних рішень, а потребує комплексної важкої роботи - технічної, правової, інформаційної та організаційної.
"Це виклик для всіх нас. І кожен на своєму рівні - від власника квартири до центральних державних органів - можуть і мають готуватись на своєму рівні, а також вміти об’єднувати зусилля", - підкреслив Петро Пантелеєв.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що загальна вартість плану стійкості Києва складає 37 млрд грн. Відповідальними за реалізацію заходів плану є місто і держава у пропорції 50/50. З урахуванням проєктів, обумовлених винятковою специфікою столиці, частка Києва складає 22 млрд грн.
Також повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з представниками великого бізнесу і домовився про співпрацю у питаннях підготовки Києва до зими.