Киев на 80% готов к зиме: в КГГА рассказали, что уже сделано

Как Киев готовится к зиме

Речь идет о проектах Плана энергетической устойчивости Киева, плановых ремонтах и ​​техническом обслуживании, создании запасов топлива и необходимого оборудования и тому подобное, отмечается в сообщении.

"Нам надо адаптироваться к другой реальности и ее рискам, научиться управлять новыми проектами и алгоритмами, которые обеспечивали бы энергетическую автономность", - рассказал Петр Пантелеев.

Например, в предыдущие годы Киев обеспечили генераторами как резервным питанием ключевые объекты водопроводного хозяйства. Впрочем, когда речь идет об обеспечении объектов мощностью от 9-10 МВт до 20 МВт, генераторы здесь не помогут. Надо фактически строить локальную электростанцию, отметили в КГГА.

"Именно поэтому планом энергостойкости для резервирования систем водоснабжения предусмотрено строительство дизель-генераторных установок", – пояснил Пантелеев.

Он уточнил, что три таких установки уже построили, остальные запланированные объекты будут завершены до конца года.

Оперативное реагирование

По словам первого заместителя Кличко, важной составляющей подготовки Киева к зиме этого года является усовершенствование и расширение планов оперативного реагирования, что обусловлено интенсивностью вражеских обстрелов.

В Киеве провели ряд тренировок по подготовке личного состава и координации между службами. Также разработаны алгоритмы помощи маломобильным группам и гражданам, нуждающимся в непрерывной медицинской поддержке.

"Кроме того, город формирует запасы продовольственных товаров, если потребуется организация питания. В частности, укрепляем и оптимизируем работу каналов коммуникации с киевлянами и многое другое", - рассказал Пантелеев.

Он подчеркнул, что реагирование на потенциальные риски зимы 2026/27 не предполагает простых или универсальных решений, а требует комплексной тяжелой работы - технической, правовой, информационной и организационной.

"Это вызов для всех нас. И каждый на своем уровне - от владельца квартиры до центральных государственных органов - могут и должны готовиться на своем уровне, а также уметь объединять усилия", - подчеркнул Петр Пантелеев.