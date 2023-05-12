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Киянин виявив крилату ракету на городі: рятувальники її знищили

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Київ, П'ятниця 12 травня 2023 16:05
Киянин виявив крилату ракету на городі: рятувальники її знищили Фото: киянин знайшов на городі крилату ракету (facebook.com mvs.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Киянин виявив на своєму городі російську крилату ракету Х-55, яка впала та не розірвалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

"Сапери ДСНС на городі у киянина вилучили крилату ракету Х-55. Її чоловік помітив, коли навідався до свого господарства", - повідомили в міністерстві.

За словами правоохоронців, небезпечну знахідку знищили на спеціально відведеному місці.

"Друзі, важливо пам’ятати, що такі знахідки можуть бути в будь-якому місці, де проходять чи проходили бої. Тому будьте уважні й нагадуємо три правила безпеки: НЕ ТОРКАТИСЯ, НЕ ПІДІЙМАТИ, НЕ ТРАНСПОРТУВАТИ", - додали в МВС.

Нагадаємо, нещодавно у Києві знайшли мінометні снаряди часів Другої світової війни.

Також раніше ми писали, що піротехніки ДСНС ліквідували 163 артилерійські снаряди часів Другої світової війни у Вінницькій області.

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Київ ДСНС ракети Війна Росії проти України
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