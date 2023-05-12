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Киевлянин обнаружил крылатую ракету на огороде: спасатели ее уничтожили

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Киев, Пятница 12 мая 2023 16:05
Киевлянин обнаружил крылатую ракету на огороде: спасатели ее уничтожили Фото: киевлянин нашел на огороде крылатую ракету (facebook.com mvs.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Киевлянин обнаружил в своем огороде упавшую и неразорвавшуюся российскую крылатую ракету Х-55.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

"Саперы ГСЧС на огороде у киевлянина изъяли крылатую ракету Х-55. Ее мужчина заметил, когда наведался в свое хозяйство", - сообщили в министерстве.

По словам правоохранителей, опасную находку уничтожили на специально отведенном месте.

"Друзья, важно помнить, что такие находки могут быть в любом месте, где проходят или проходили бои. Поэтому будьте внимательны и напоминаем три правила безопасности: НЕ ТОРКАТЬСЯ, НЕ ПОДНИМАТЬ, НЕ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ", - добавили в МВД.

Напомним, недавно в Киеве обнаружили минометные снаряды времен Второй мировой войны.

Также ранее мы писали, что пиротехники ГСЧС ликвидировали 163 артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны в Винницкой области.

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