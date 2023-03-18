"Укрзалізниця" запропонувала маршрут з Києва до лоукостеру в румунському місті Ясси
До міжнародного аеропорту в румунському місті Ясси можна доїхати за запропонованим "Укрзалізницею" маршрутом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Як доїхати до лоукостера:
- сісти на потяг №351 Київ - Кишинів, який відправляється по непарних днях з Києва о 17:02 й прибуває на молдовську станцію Унгени о 07:53 ранку;
- після проходження прикордонно-митного контролю, пересісти на потяг №821 Кишинів - Ясси - Сокола, що відправляється з Унгени щодня о 09:51 й прибуває на станцію Ясси-Сокола о 11:13;
- там вас зустрінуть автобуси, які довезуть у центр міста або у міжнародний аеропорт Ясси.
Зворотний шлях:
- о 17:40 зі станції Ясси-Сокола відправляється поїзд №822 Ясси-Сокола - Кишинів, який прибуває на молдовську станцію Унгени о 18:57;
- пересісти на потяг №352 Кишинів - Київ, який прибуває на станцію Унгени по парних днях о 20:21. Зупинка потяга складає 30 хвилин.
"Квитки на поїзд №351/352 доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті. На поїзд №821 Кишинів - Унгени - Ясси-Сокола та його зворотний рейс №822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці, у касі вокзалу в Унгенах або безпосередньо у провідника в поїзді", - додає "Укрзалізниця".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків.
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