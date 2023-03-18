"Укрзалізниця" запропонувала маршрут з Києва до лоукостеру в румунському місті Ясси

До міжнародного аеропорту в румунському місті Ясси можна доїхати за запропонованим "Укрзалізницею" маршрутом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Квитки на поїзд №351/352 доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті та на сайті. На поїзд №821 Кишинів - Унгени - Ясси-Сокола та його зворотний рейс №822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці, у касі вокзалу в Унгенах або безпосередньо у провідника в поїзді", - додає "Укрзалізниця".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків.

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