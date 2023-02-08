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Кияни зможуть отримувати попередження про відключення світла по СМС

Фото: кияни зможуть отримувати попередження про відключення світла по СМС (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі Києва зможуть дізнаватись про відключення електроенергії у своїй черзі за допомогою СМС-сповіщень на телефони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора компанії-постачальника електроенергії "Yasno" Сергія Коваленка.

За його словами, "Yasno" уклало договір з компанією мобільного оператора "lifecell", і відтепер їх користувачі мають доступ до нової послуги.

"Ми з колегами з lifecell запустили сервіс SMS-нагадувань про час імовірних стабілізаційних відключень. Ви отримаєте повідомлення від lifecell десь за 15 хвилин до того, як світло має бути відключене за графіком. Також сповіщення надійде, якщо будуть задіяні екстрені відключення", - написав Коваленко.

Для того, щоб під'єднати послугу необхідно набрати *277#, потім активувати сервіс та вказати групу відключення.

Коваленко зауважив, що нововведення допоможе дізнаватись про відключення світла навіть у випадку відсутності доступу до інтернету.

"Поки що послуга працює лише для Києва і лише для лайфа, але не виключаю, що до нас долучаться партнери та інші міста, де працює YASNO", - розповів він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що попереднього разу в Україні довелось перенести так звані "дні без відключення світла" після російських обстрілів.

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Київвідключеня світлаблекаутlife:)Графік відключення світла