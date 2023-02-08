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Киевляне смогут получать предупреждение об отключении света по СМС

Фото: киевляне смогут получать предупреждение об отключении света по СМС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители Киева смогут узнать об отключении электроэнергии в своей очереди с помощью СМС-уведомлений на телефоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора компании-поставщика электроэнергии "Yasno" Сергея Коваленко.

По его словам, "Yasno" заключило договор с компанией мобильного оператора "lifecell", и теперь их пользователи имеют доступ к новой услуге.

"Мы с коллегами из lifecell запустили сервис SMS-напоминаний о времени возможных стабилизационных отключений. Вы получите уведомление от lifecell где-то за 15 минут до того, как свет должен быть отключен по графику. Также уведомление поступит, если будут задействованы экстренные отключения", - написал Коваленко.

Для того чтобы подключить услугу необходимо набрать *277#, затем активировать сервис и указать группу отключения.

Коваленко отметил, что нововведение поможет узнать об отключении света даже в случае отсутствия доступа к интернету.

"Пока услуга работает только для Киева и только для лайфа, но не исключаю, что к нам присоединятся партнеры и другие города, где работает YASNO", - рассказал он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз в Украине пришлось перенести так называемые "дни без отключения света" после российских обстрелов.

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