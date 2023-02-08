Киевляне смогут получать предупреждение об отключении света по СМС

По его словам, "Yasno" заключило договор с компанией мобильного оператора "lifecell", и теперь их пользователи имеют доступ к новой услуге.

"Мы с коллегами из lifecell запустили сервис SMS-напоминаний о времени возможных стабилизационных отключений. Вы получите уведомление от lifecell где-то за 15 минут до того, как свет должен быть отключен по графику. Также уведомление поступит, если будут задействованы экстренные отключения", - написал Коваленко.

Для того чтобы подключить услугу необходимо набрать *277#, затем активировать сервис и указать группу отключения.

Коваленко отметил, что нововведение поможет узнать об отключении света даже в случае отсутствия доступа к интернету.

"Пока услуга работает только для Киева и только для лайфа, но не исключаю, что к нам присоединятся партнеры и другие города, где работает YASNO", - рассказал он.