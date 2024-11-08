Кияни просять посилити боротьбу з гучним транспортом: що про це каже мер

Про що просять кияни

Жителі Києва подали петицію, в якій просять столичну владу посилити контроль за дотриманням норм щодо рівня шуму на дорогах. Відповідно до чинного рішення Київради 2022 року, пересування містом транспорту з гучним вихлопом заборонене, однак мешканці скаржаться, що багато водіїв продовжують ігнорувати це правило, особливо у житлових кварталах.

Автор петиції наголошує, що дотримання вимог шумового контролю стане важливим кроком для підвищення якості життя у Києві, особливо з урахуванням умов воєнного стану. У серпні 2023 року Верховна Рада розглянула законопроєкт про штрафи за гучний вихлоп у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, однак рішення ще не ухвалене. Мешканці закликають Київраду продемонструвати свою лідерську позицію, взявши питання під суворіший контроль та показавши приклад для інших міст України.

Відповідь столичної влади

Збирати підписи почали 26 серпня 2024 року і до 10 жовтня нинішнього року зібрали 6 тисяч необхідних голосів. 6 листопада на порталі з’явилася відповідь Київського міського голови Віталія Кличка.

Київська міська рада розглянула електронну петицію № 13161 про необхідність посилення контролю за шумом від транспорту у столиці. Ініціатива, яка набрала необхідну кількість підписів, отримала підтримку Віталія Кличка.

Згідно з чинним законодавством, шум від автомобільного транспорту в населених пунктах вважається потенційно небезпечним для здоров'я і потребує регулювання. Київрада нагадала, що порушення норм щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму підпадає під адміністративну відповідальність, а протоколи за такі правопорушення мають право складати органи Національної поліції.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 2022 року, в столиці діє заборона на пересування транспортних засобів із системою випуску газів "прямострум" та іншими вихлопними системами без шумопоглиначів. Нацполіції доручено активізувати заходи з контролю за дотриманням норм у сфері захисту від шуму на дорогах, що покликано покращити якість життя мешканців Києва, особливо в умовах воєнного стану.