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У Києві знімуть найбільший прапор України: у чому причина

П'ятниця 08 листопада 2024 14:42
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У Києві знімуть найбільший прапор України: у чому причина Найбільший прапор України в Києві знімуть наступного тижня (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що наступного тижня в столиці знімуть найбільший прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.

Коли саме й навіщо знімуть найбільший прапор

У КМДА розповіли, що найбільший прапор України знімуть 11 листопада 2024 року. Причина - проведення поточного ремонту флагштока.

Уточнюється, що в межах запланованих заходів передбачено:

  • заміну канатів лебідки
  • заміну тягових канатів
  • заміну канатів утримуючої системи
  • технічне обслуговування
  • обстеження поворотного механізму прапора

Зазначається також, що роботи планують завершити до 15 листопада.

У Києві знімуть найбільший прапор України: у чому причина

Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Що варто знати про найбільший прапор України

Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.

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