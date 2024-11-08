У Києві знімуть найбільший прапор України: у чому причина
У Київській міській державній адміністрації розповіли, що наступного тижня в столиці знімуть найбільший прапор України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.
Коли саме й навіщо знімуть найбільший прапор
У КМДА розповіли, що найбільший прапор України знімуть 11 листопада 2024 року. Причина - проведення поточного ремонту флагштока.
Уточнюється, що в межах запланованих заходів передбачено:
- заміну канатів лебідки
- заміну тягових канатів
- заміну канатів утримуючої системи
- технічне обслуговування
- обстеження поворотного механізму прапора
Зазначається також, що роботи планують завершити до 15 листопада.
Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Що варто знати про найбільший прапор України
Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.
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