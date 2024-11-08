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До зими готові 550 одиниць техніки, комунальні служби забезпечені всім необхідним, - Кличко

П'ятниця 08 листопада 2024 12:57
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До зими готові 550 одиниць техніки, комунальні служби забезпечені всім необхідним, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Київ підготував до зимового періоду 550 одиниць снігоприбиральної техніки, а також заготував понад 70 тонн солі та піску.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Київ".

"Ми заздалегідь почали підготовку до зимового періоду. "Київавтодор" разом зі шляхово-експлуатаційними управліннями вже мають все необхідне. Підготували снігоприбиральну техніку. Це близько 550 одиниць – снігоприбиральні машини, вантажівки, бульдозери. Також у запасі – близько 30 тисяч тонн технічної солі, близько 5 тисяч тонн піскосоляної суміші, 40 тисяч тонн піску", – розповів Кличко.

Він зазначив, що наразі завершуються роботи з поточних ремонтів дорожньої мережі, й багато техніки задіяно саме на них. Це й самоскиди, і екскаватори, й навантажувачі, техніка малої механізації, трактори.

Також, за словами Кличка, сформовано близько 50 бригад для ручного прибирання зупинок, підземних переходів, пішохідних переходів, тротуарів. Для них також закупили необхідний інвентар.

Раніше повідомлялося, що в Києві до тепла підключили майже всі житлові будинки, які обслуговують комунальні організації, і 96% житлових будівель ЖБК, ОСББ та відомчих, які підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників.

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Київ Віталий Кличко
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