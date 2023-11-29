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Киян попередили про небезпечні погодні умови: чого чекати

Київ, Середа 29 листопада 2023 07:50
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Киян попередили про небезпечні погодні умови: чого чекати Ілюстративне фото: киян попередили про небезпечні погодні умови (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Синоптики попередили киян про небезпечні погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

За прогнозом Укргідрометцентру на сьогодні, 29 листопада є попередження про небезпечні метеорологічні явища, ускладнення погодних умов та рівень небезпеки. Очікується сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. Пориви вітру до 15-20 м/с. Температура у Києві - вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Також влада попередила водіїв про ожеледицю на дорогах.

Начальник КДВА Сергій Попко попросив водіїв пропускати спецтехніку, громадський транспорт та екстрені служби.

"Прохання до водіїв віддавати перевагу спецтранспорту, громадському транспорту та машинам екстрених служб", - написав Попко.

Прогноз погоди в Україні 29 листопада

29 листопада Україну накриє циклон "Oliver". У більшості областей складні погодні умови. Вдень у деяких регіонах потеплішає до 14 градусів.

Детальніше про прогноз погоди і коли чекати відступу циклону - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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