Киевлян предупредили об опасных погодных условиях: чего ждать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

По прогнозу Укргидрометцентра на сегодня, 29 ноября есть предупреждение об опасных метеорологических явлениях, осложнениях погодных условий, и уровне опасности. Ожидается снег и дождь, местами налипания мокрого снега. Порывы ветра до 15-20 м/с. Температура в Киеве - ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Также власти предупредили водителей об гололедице на дорогах.

Начальник КГВА Сергей Попко попросил водителей пропускать спецтехнику, общественный транспорт и экстренным службам.

"Просьба к водителям отдавать предпочтение спецтранспорту, общественному транспорту и машинам экстренных служб", - написал Попко.

Прогноз погоды в Украине 29 ноября

29 ноября Украину накроет циклон Oliver. В большинстве областей сложные погодные условия. Днем в некоторых регионах потеплеет до 14 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды и когда ждать отступления циклона - читайте в материале РБК-Украина.