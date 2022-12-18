Кияни почали отримувати оновлені платіжки за світло: перелік змін

Мешканці Києва почали отримувати нові платіжки за світло. Вони мають зробити оплату простішою і зрозумілішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Yasno Сергія Коваленка у Facebook .

Він підкреслив, що за допомогою таких нововведень хотіли унеможливити непорозуміння під час оплати, щоб вона завжди відбувалася за коректними реквізитами, а користувачі розуміли, чому сума саме така.

За його словами, зміни у платіжках за електроенергію такі:

Нагадаємо, раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявляв, що область може вийти на планові відключення світла вже у вівторок, 20 грудня.

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